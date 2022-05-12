Эксперт Гривач назвал негативные последствия для экономики Германии при отказе от российского газа

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач спрогнозировал развитие ситуации после отказа Германии от российского газа.

Германия сможет купить какое-то количество сжиженного природного газа (СПГ) у мировых трейдеров с премией к другим рынкам сбыта, однако это приведёт к неконкурентоспособности немецкой промышленности на ближайшие годы, заявил эксперт в разговоре с «Известиями».

Он выразил мнение, что цены будут ещё выше, что резко увеличит себестоимость продукции и понизит её конкурентоспособность.

Гривач подчеркнул, что в настоящее время цены на газ и на другие энергоресурсы уже аномально высоки, а отказ от российского топлива приведёт к возникновению дефицита энергоносителей.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.