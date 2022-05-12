Эксперт Гривач назвал негативные последствия для экономики Германии при отказе от российского газа

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Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач спрогнозировал развитие ситуации после отказа Германии от российского газа.
Эксперт Гривач назвал негативные последствия для экономики Германии при отказе от российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Германия сможет купить какое-то количество сжиженного природного газа (СПГ) у мировых трейдеров с премией к другим рынкам сбыта, однако это приведёт к неконкурентоспособности немецкой промышленности на ближайшие годы, заявил эксперт в разговоре с «Известиями».

Он выразил мнение, что цены будут ещё выше, что резко увеличит себестоимость продукции и понизит её конкурентоспособность.

Гривач подчеркнул, что в настоящее время цены на газ и на другие энергоресурсы уже аномально высоки, а отказ от российского топлива приведёт к возникновению дефицита энергоносителей.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

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