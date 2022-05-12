Депутат Госдумы России Ананских прокомментировал ситуацию с газом в Германии

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Германия будет испытывать нехватку газа с наступлением отопительного сезона.

«Огромный плюс для Европы — это то, что закончился отопительный сезон, а следующий начнётся только через пять-шесть месяцев», — заявил он в беседе с «Известиями».

Ананских отметил, что экономика ФРГ в ближайшие шесть-семь лет не справится без поставок российского газа в отопительный сезон.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.