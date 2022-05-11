В Подмосковье ввели в оборот 467 тысяч га земель за восемь лет

В Московской области ввели в оборот 467 тыс. га земель с 2014 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, 800 га неиспользуемых земель Талдома отдали под сельское хозяйство.

Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, городской округ одним из первых в Подмосковье начал вводить земли в 2022 году.

«Введённые в этом году территории площадью 800 га используют для выращивания зерновых культур, производства и заготовки кормов», — уточнил он.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области выделят более 3 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства.