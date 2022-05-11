В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о ситуации с поставками газа в ЕС

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при президенте России Станислав Митрахович высказался о ситуации с поставками газа и других энергоресурсов в Евросоюз.

«Европа оказывается в зоне риска прекращения газовых поставок и усугубляет эту ситуацию для себя ещё и прекращением поставок нефти и нефтепродуктов. Плюс в середине августа должно вступить в силу эмбарго на закупку угля в России. В таком случае Европа столкнётся с кризисом здесь и сейчас», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, тогда виноватых начнут искать все, и первыми в списке тех, кому будут задавать неприятные вопросы, окажутся представители Еврокомиссии.

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.