Воробьёв высказался о развитии IT-сферы в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о развитии IT-сферы в регионе.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы уже создали комфортный налоговый режим для IT-компаний — сниженными налоговыми ставками смогут воспользоваться более 900 организаций», — напомнил Воробьёв на совещании с правительством региона.

Также в Подмосковье появится новый грант, на который могут рассчитывать IT-компании, создающие рабочие места, и новые компании, пришедшие открывать свой бизнес на территории области.

«На каждого сотрудника в зависимости от зарплат компания может получить от 96 тыс. до 240 тыс. в год», — пояснила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.