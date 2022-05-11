В Подмосковье рассказали о планах по поддержке малого бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил глава региона, это один из пунктов нового плана по укреплению экономики Подмосковья.

«Особое внимание — малому предпринимательству. У нас очень хорошие показатели по росту малого бизнеса. В нём задействованы более 400 тыс. человек. Мы заложили 1 млрд рублей на поддержку и очень надеемся, что показатели в каждом муниципалитете будут расти», — сказал Воробьёв.

Он также призвал руководителей городских округов оказывать максимальную поддержку предпринимателям.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.