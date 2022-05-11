В Подмосковье разработали новый план по развитию экономики

В Московской области разработали новый план по развитию экономики, заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья. Он состоит из семи основных магистралей, пунктов», — отметил Воробьёв.

По его словам, одним из пунктов в плане стало импортозамещение. В настоящее время в регионе работают уже 120 проектов.

«Также хочу проинформировать о запуске новой программы поддержки предприятий обрабатывающей промышленности», — сообщил губернатор.

Как добавил Воробьёв, нужно сделать всё, чтобы люди сохранили работу.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.