В Москве число субъектов МСП увеличилось почти на 7% за год

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве продолжает расти. Так, в апреле рост составил 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным реестра МСП на 10 апреля 2022 года всего в столице насчитывалось 805,3 тыс. таких субъектов, передаёт НСН.

«За первые три месяца 2022 года количество юрлиц выросло на 3%, ИП — на 4%. В результате в столице к середине апреля насчитывалось 805,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса», — отметил Ефимов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.