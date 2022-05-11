В Москве число субъектов МСП увеличилось почти на 7% за год
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По данным реестра МСП на 10 апреля 2022 года всего в столице насчитывалось 805,3 тыс. таких субъектов, передаёт НСН.
«За первые три месяца 2022 года количество юрлиц выросло на 3%, ИП — на 4%. В результате в столице к середине апреля насчитывалось 805,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса», — отметил Ефимов.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.