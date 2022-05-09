Белоруссия планирует договориться с Россией о цене на газ в 2023 году к августу

Белоруссия и Россия к августу должны договориться о формировании цены на газ для Минска на 2023 год, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

«Формирование цены на природный газ на следующий, 2023 год… Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов», — приводит РИА Новости слова Каранкевича в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, был подготовлен план мероприятий по формированию общего рынка газа.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии.