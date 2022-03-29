Валютное потепление: курс доллара впервые с 25 февраля опустился ниже 83 рублей

На торгах во вторник, 29 марта, курс доллара на Московской бирже впервые с конца февраля опускался ниже 83 рублей, а курс евро достигал отметки 92,1 рубля. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с решением России изменить порядок расчётов за газ. По поручению Владимира Путина при поставках сырья в недружественные страны Москва будет требовать проводить оплату в рублях, что должно существенно повысить интерес к национальной валюте. Пока Запад выступает против этой инициативы, однако в конечном счёте стороны, скорее всего, сумеют найти компромисс, считают специалисты. Значимую поддержку рублю также оказывают действия Центробанка и новости о ходе переговоров между Россией и Украиной.

Во вторник, 29 марта, российская валюта продолжает укрепляться на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался на 7,6% — до 82,95 рубля, а курс евро — на 4,7%, до 92,1 рубля. Достигнутые значения стали самыми низкими с 25 февраля.

За последнюю неделю курсы доллара и евро на Мосбирже опустились более чем на 20 рублей. По мнению специалистов, значимую поддержку национальной валюте оказало решение Москвы изменить порядок расчётов за российский газ при поставках в недружественные страны.

«Инициатива имеет важное значение. Продажа энергосырья за рубли должна повысить интерес к нашей валюте, а рост спроса будет способствовать укреплению рубля на мировом рынке», — отметил в разговоре с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

О намерении перевести расчёты за газ на рубли 23 марта объявил Владимир Путин. По словам главы государства, санкционная политика коллективного Запада перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США. На этом фоне рассчитываться за энергосырьё долларами и евро для Москвы «не имеет уже никакого смысла», считает российский лидер.

Президент поручил правительству и Центробанку до 31 марта подготовить комплекс мер для изменения валюты расчётов. Предполагается, что зарубежные партнёры получат возможность совершать сделки в рублях, а покупать российскую валюту будут на внутреннем рынке РФ. «Газпром» при этом должен будет внести корректировки в действующие контракты на поставку газа.

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Отметим, что Запад пока выражает явное нежелание расплачиваться за российский газ рублями. Как заявил накануне министр экономики Германии Роберт Хабек, страны G7 отвергают требование Москвы. Более того, государства «группы семи» собираются призвать свои компании не принимать счета в российской валюте за поставки сырья, пишет ТАСС.

Впрочем, отказ платить в рублях может привести к остановке экспорта газа. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Это просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях... Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

По мнению Александра Разуваева, Европа может официально отказаться от оплаты газа в рублях, после чего поставки топлива странам региона будут временно перекрыты. Вместе с тем на сегодняшний день у ЕС нет возможности оперативно заменить российское сырьё. Таким образом, в конечном итоге сторонам всё же придётся найти компромисс, уверен специалист.

«Запад может разморозить наши резервы, а мы пока будем продолжать выполнять обязательства в рамках текущих контрактов по поставкам в валюте. Однако продажа газа за рубли — это долгосрочный тренд. Поэтому при заключении новых договоров мы всё равно будем настаивать на переводе торговли с каждой отдельной компанией на рубли. Затем по такому сценарию, вполне возможно, будут проводиться продажи на нефтяном рынке», — считает Разуваев.

Валютная поддержка

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего против России введено уже почти 8 тыс. ограничений (из них 5,2 тыс. — за последние пять недель). Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и привели к резкому ослаблению нацвалюты. Так, в первой половине марта курсы доллара и евро в определённый момент поднимались до рекордных 121 и 132 рублей соответственно.

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Для стабилизации обстановки власти одобрили комплекс мер. В частности, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Одновременно правительство отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

Инициативы российских властей привели к тому, что сейчас предложение иностранной валюты в стране превышает спрос на неё. Это, в свою очередь, положительно отражается на динамике рубля. Таким мнением с RT поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Повышенное предложение валюты обусловлено обязанностью экспортёров продавать 80% валютной выручки, а слабый интерес к покупкам связан со снижением экспорта и спадом спроса со стороны россиян. Во-первых, при покупках валюты на бирже сейчас нужно платить комиссию в 12%. Во-вторых, при прочих равных получить валюту на руки можно будет не раньше сентября», — пояснил Сыроваткин.

Как полагает Александр Разуваев, поддержку рублю также оказали новости о ходе переговоров между российской и украинской делегациями в Турции. Сообщается, что по итогам встречи 29 марта российская сторона получила письменные предложения от Киева, подтверждающие его стремление к нейтральному и безъядерному статусу. В Минобороны РФ при этом объявили о решении сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

«В текущих условиях с учётом перевода газовых сделок на российскую валюту можно ожидать, что ближе к лету курс доллара вернётся в диапазон 70—80 рублей. Такая динамика позволит замедлить инфляцию в стране», — заключил Разуваев.