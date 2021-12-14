Технический фактор: что вызвало резкие колебания на российском рынке ценных бумаг

На открытии торгов во вторник, 14 декабря, индекс Мосбиржи упал более чем на 6% и опускался до минимума за последние девять месяцев. При этом к середине дня фондовый индикатор сумел частично отыграть падение. Резкие колебания на российском рынке ценных бумаг эксперты отчасти объясняют техническими причинами, связанными с недавним запуском утренних биржевых торгов. Кроме того, давление на стоимость акций оказывают геополитические факторы и опасения инвесторов относительно пандемии. Однако в пользу российского фондового рынка по-прежнему играют высокие цены на нефть и металлы, а также выгодная дивидендная доходность, отмечают специалисты.

Во вторник, 14 декабря, торги на российском рынке ценных бумаг открылись резким падением индекса Мосбиржи. В ходе утренней сессии фондовый индикатор опускался на 6,4% — до 3353 пунктов. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в начале марта 2021 года.

Впрочем, уже во время основных торгов показатель сумел частично отыграть падение. Более того, в середине дня индекс Мосбиржи демонстрировал положительную динамику и ненадолго поднимался выше 3638 пунктов.

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Падение биржевых котировок в начале дня отчасти было связано с техническими факторами. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Определённое влияние на падение рынка оказал запуск утренних торгов на Мосбирже. Ночью можно было наблюдать снижение американских фондовых индексов, а рано утром упали и азиатские котировки. Российский рынок, следуя общемировой динамике, также снизился сразу же после открытия утренней сессии», — объяснила эксперт.

Напомним, что 6 декабря Московская биржа запустила утренние торги акциями. Если основная сессия традиционно стартует в 09:50 мск, то дополнительная начинается раньше — в 06:50 мск. Инициатива позволяет клиентам из Сибири, с Дальнего Востока, а также из Азиатского региона совершать сделки в более удобное для них время. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Вместе с тем именно утренние торги в большей степени подвержены колебаниям, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, такое положение дел связано с относительно низким числом операций на бирже во время дополнительной сессии.

«Столь резкая утренняя просадка рынка наблюдалась в условиях пониженной ликвидности торгов. Вероятно, это произошло, потому что основные игроки ещё не присутствуют на рынке в такое раннее время», — пояснил собеседник RT.

В целом, как отмечают специалисты, индекс Мосбиржи планомерно снижается на протяжении последних двух месяцев, и за это время показатель просел более чем на 15%. Наблюдаемую динамику аналитики во многом объясняют возросшим напряжением на мировой политической арене.

«В ноябре-декабре резко выросли геополитические риски в отношении России. Страны Запада не стесняются в выражениях, а подконтрольные зарубежные СМИ наперегонки анонсируют санкции против российских финансовых институтов», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Также игроки рынка негативно реагируют на затягивание сроков запуска «Северного потока — 2». Об этом RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Напомним, в ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Процедуру обещали возобновить после того, как компания создаст дочернее предприятие на территории ФРГ. Сейчас в Nord Stream 2 AG занимаются учреждением отдельной структуры в Германии. Тем не менее, по словам главы немецкого МИД Анналены Бербок, проект трубопровода «пока не соответствует» нормам Европейского союза.

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Кроме того, участников рынка настораживает ситуация с пандемией COVID-19 в мире, считает Игорь Додонов. По его словам, распространение штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 усилило опасения инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. В этих условиях игроки начали активнее выводить деньги из рисковых активов, включая рублёвые, что оказывает давление на котировки акций.

«Тем не менее в пользу российского фондового рынка играют по-прежнему высокие цены на нефть и металлы. Кроме того, стоит отметить относительно низкую стоимость российских акций по сравнению с аналогами развитых и развивающихся рынков», — добавил Додонов.

По мнению Натальи Мильчаковой, интерес инвесторов к российским ценным бумагам дополнительно подогревают ожидания сильных финансовых результатов крупных компаний по итогам 2021 года. Также участники рынка рассчитывают на высокую дивидендную доходность по акциям многих предприятий.

«В зависимости от состояния нефтяной отрасли и геополитической обстановки у фондового рынка России будут появляться дополнительные факторы для роста или падения. По нашим оценкам, колебания биржевых котировок продолжатся в конце 2021 года и в I квартале 2022-го. Вместе с тем уже к началу II квартала негатив, скорее всего, будет отыгран рынком, а индекс Мосбиржи сможет вернуться к уровню 4000 пунктов и выше», — заключила Мильчакова.