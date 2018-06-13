Июньское похолодание: впервые за месяц курс доллара превысил 63 рубля

После длинных выходных курс доллара США на Московской бирже — впервые с сначала мая — поднялся до 63 рублей. Российская валюта слабеет в преддверии итогов заседания ФРС США, а также на фоне введения новых санкций и небольшого снижения цен на нефть. Впрочем, по оценке аналитиков, стоимость энерготоплива на мировых площадках остаётся достаточно высокой и не даёт нацвалюте ослабнуть сильнее. Кроме того, результаты встречи руководства российского Центробанка на этой неделе могут положительно отразиться на внутреннем валютном рынке. Как может измениться курс до конца месяца — в материале RT.

Начало рабочей недели после праздничных выходных ознаменовалось рекордным за месяц ослаблением российской валюты. Так, на открытии торгов в среду, 13 июня, курс доллара США на Московской бирже впервые с 8 мая поднялся до 63,24 рубля.

Официальный курс Центробанка России на 14 июня составил 63,11 рубля за доллар и 74,13 рубля за евро.

«Наблюдаемое движение рубля на валютном рынке определяется общим настроением инвесторов на зарубежных площадках в отношении валют развивающихся стран. В последнее время доллар достаточно уверенно себя чувствует в парах с валютами этих государств, и рубль не стал исключением», — отметил RT эксперт аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Напомним, в конце мая доллар подорожал до максимума за последние полгода к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY — впервые с ноября 2017 года — вплотную приблизился к отметке 95 пунктов. Это, в свою очередь, привело к рекордному удешевлению турецкой лиры и аргентинского песо по отношению к доллару. Кроме того, под давлением также оказались бразильский реал, мексиканский песо и южноафриканский ранд.

Как отмечает Юрий Кравченко, рубль дешевел одновременно с валютами развивающихся стран, но при этом его потери не были столь значительными за счёт стремительного роста цен на нефть (выше $80 за баррель).

Впрочем, на сегодняшний день сырьевые котировки несколько отошли от своих майских пиков, и российская валюта реагирует соответствующим образом.

Так, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, в ходе торговой сессии 13 июня стоимость нефти эталонной марки Brent опустилась на 0,4% — до отметки $75,58 за баррель. Во многом снижение обусловлено негативной статистикой из США. Согласно информации Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы сырья в стране увеличились на 833 тыс. баррелей — до 433,7 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей, сообщает Reuters.

Тем не менее, по оценке экспертов, цены на энерготопливо по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне и не дают российской валюте подешеветь ещё сильнее. Об этом в разговоре с RT рассказала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

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«Несмотря на то что рост цен на нефть приостановился, баррель углеводородного сырья оценивается на фьючерсном рынке довольно высоко. И в ближайшее время мы не видим оснований для серьёзного снижения цен на нефть», — объяснила эксперт.

Летние встречи

Как отмечают опрошенные RT эксперты, наиболее важное влияние на курсовую динамику могут оказать итоги заседаний российского и американского центробанков на этой неделе. Так, уже вечером 13 июня руководство ФРС США может объявить об очередном повышении своей базовой ставки до уровня 1,75—2% годовых.

По словам Юрия Кравченко, в ожидании решения Федрезерва инвесторы всё больше предпочитают вкладываться в доллар, что уже привело к наблюдаемому удешевлению российской валюты на торгах среды. Кроме того, ожидаемое повышение ставки ФРС будет и в дальнейшем содействовать укреплению доллара к валютам развивающихся рынков, считает Анастасия Соснова.

Помимо этого, в пятницу, 15 июня, внимание участников рынка будет приковано к заседанию совета директоров российского Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики. Согласно оценке аналитиков ИК «Велес Капитал», ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Топ-менеджмент регулятора также может дать комментарий на тему медленного снижения ставки в течение года, что окажет поддержку национальной валюте.

Эксперты Reuters полагают, что Банку России необходимо оценить эффект роста цен на бензин на инфляцию и инфляционные ожидания, а также влияние новых реформ правительства для стабилизации стоимости топлива.

Эльвира Набиуллина

© Григорий Сысоев / РИА Новости

«Последние изменения инфляционных ожиданий, когда они достаточно устойчиво снижались и в мае опять поднялись, свидетельствуют о том, о чём мы всегда говорили: что они до сих пор нестабильны и под воздействием разных факторов могут быстро меняться. Нам нужно время, чтобы посмотреть, что будет с инфляционными ожиданиями», — заявила 8 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Анастасия Соснова отметила, что рубль всё ещё остаётся чувствительным к геополитике, а на его ослабление также могли повлиять очередные ограничения со стороны США. Так, 11 июня американский Минфин ввёл новые санкции в отношении трёх физических лиц и пяти российских компаний.

«Дальнейшее движение пары рубль/доллар в большей степени будет определяться геополитическим фоном. При условии, что цены на нефть продолжат стабилизироваться, на ближайшую перспективу до конца месяца мы видим курс российской валюты в диапазоне 62—65 рублей за доллар», — подчеркнула Соснова.

В то же время, по словам Юрия Кравченко, у российской валюты есть все шансы удержаться ниже 63 рублей за доллар. Таким образом, эксперт ожидает, что до конца июня курс может сохраняться в диапазоне 62,50—63 рубля за доллар.